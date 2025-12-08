На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стал известен вес манула Тимофея, завершившего зажировку к зиме

Вес манула Тимофея из Московского зоопарка в начале декабря достиг 6,5 кг
Манул Тимофей, символ Московского зоопарка, в начале декабря завершил зажировку и стал весить 6,5 кг. Об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.

«Манул Тимофей успешно завершил процесс зажировки», — говорится в публикации.

В зоопарке отметили, что манул достиг своего оптимального зимнего веса.

Кроме того, Тимофей «оброс густой шерстью, превратившись в большой пушистый шар».

«Еще до наступления холодов зоологи постепенно увеличивали самцу количество корма. Так, осенью манул получал около 350-400 граммов в день», — отмечается в тексте.

Директор зоопарка Светлана Акулова пояснила, что зажировка — «это жизненно важный этап годового цикла для манула».

«В природе эти животные накапливают жировые запасы, чтобы успешно пережить суровые зимы в своих местах обитания. Мы внимательно следим за состоянием Тимофея, и его текущая форма говорит о прекрасном самочувствии и готовности к холодам», — отметила она.

До этого Манул Тимофей оказался самым обсуждаемым котом в российских СМИ.

Ранее Мединского пригласили в Московский зоопарк познакомиться с капибарами.

