Стал известен вес манула Тимофея, завершившего зажировку к зиме

Манул Тимофей, символ Московского зоопарка, в начале декабря завершил зажировку и стал весить 6,5 кг. Об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.
«Манул Тимофей успешно завершил процесс зажировки», — говорится в публикации.
В зоопарке отметили, что манул достиг своего оптимального зимнего веса.
Кроме того, Тимофей «оброс густой шерстью, превратившись в большой пушистый шар».
«Еще до наступления холодов зоологи постепенно увеличивали самцу количество корма. Так, осенью манул получал около 350-400 граммов в день», — отмечается в тексте.
Директор зоопарка Светлана Акулова пояснила, что зажировка — «это жизненно важный этап годового цикла для манула».
«В природе эти животные накапливают жировые запасы, чтобы успешно пережить суровые зимы в своих местах обитания. Мы внимательно следим за состоянием Тимофея, и его текущая форма говорит о прекрасном самочувствии и готовности к холодам», — отметила она.
До этого Манул Тимофей оказался самым обсуждаемым котом в российских СМИ.
Ранее Мединского пригласили в Московский зоопарк познакомиться с капибарами.