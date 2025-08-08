Манул Тимофей стал самым обсуждаемым котом в СМИ

Ко Всемирному дню кошек, который отмечают 8 августа, аналитики Дзен Новостей выяснили, про каких представителей семейства кошачьих чаще всего пишут российские СМИ. На первом месте оказался манул Тимофей, символ Московского зоопарка. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Манул Тимофей опередил других известных животных по количеству новостных сюжетов. Для сравнения, про него писали в 1,5 раза больше, чем про кошку Шупетт модельера Карла Лагерфельда, которая заняла второе место в рейтинге кошачьих. Чаще всего в СМИ обсуждали биографию Тимофея и фотографии, которыми активно делится Московский зоопарк.

Кроме Тимофея и Шупетт, в топ-5 самых медийных кошек вошли также домашняя пума Месси, пантера Луна и сфинкс Мэни. Большая часть новостных сюжетов была посвящена привычкам необычных питомцев, их хозяевам и условиям содержания. Среди других популярных в публикациях СМИ животных – амурский тигр Тихон из Центра воспроизводства редких видов животных, рыси Чип и Гайка и дальневосточный леопард Мизер из Московского зоопарка.

Ранее выяснилось, что домашние животные помогают улучшить качество жизни половине россиян.