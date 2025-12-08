На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На ВДНХ установили почтовый ящик для отправки эксклюзивных открыток

На ВДНХ стартовал проект для отправки открыток с картиной Делабарта
Пресс-служба ВДНХ

На ВДНХ запущен спецпроект «Отправь открытку с выставки», организованный совместно с «Почтой России», посетители выставки «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» в павильоне № 1 «Центральный» смогут бесплатно получить эксклюзивную почтовую открытку и отправить ее в любую точку страны, сообщается на mos.ru.

Открытки выпущена ограниченным тиражом, на них размещено изображение картины Жерара Делабарта «Вид на Москву с балкона Кремлевского дворца в сторону Москворецкого моста». Получить их можно в подарок при покупке билета в кассе или сувенирном магазине.

Владельцы билетов, приобретенных онлайн, также смогут обратиться за открыткой.

Гости выставки могут использовать открытку для поздравления с новогодними праздниками или отправить ее себе как сувенир. Для этого в вестибюле павильона установлен специальный почтовый ящик «Почты России». Организаторы рекомендуют заполнить открытку и опустить ее в ящик при выходе с экспозиции.

Кроме того, на ВДНХ работают специальные почтовые ящики для писем Деду Морозу. Они размещены в инфоцентре комплекса у главного входа, семейном тематическом парке «Орион», Центре национальных конных традиций и «Москвариуме».

Отмечается, что проведение подобных мероприятий соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство» и является частью стратегии развития ВДНХ до 2030 года.

