Нардеп Гончаренко: ситуация с мобилизацией может привести к обвалу фронта

Сложная ситуация с мобилизацией на Украине может привести к обвалу фронта. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Он назвал ситуацию критической.

«(В вопросе. – ред.) мобилизации и самовольно оставившим части – провал. И этот провал обусловлен решениями властей поместить людей в тюрьму, а не в армию. Это большая проблема. И эта тенденция может привести к остановке пополнения армии, и вот тогда мы можем перейти уже на этап возможного обвала фронта», — говорится в посте.

В конце ноября этого года посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что на Украине будут призывать всех, до кого смогут дотянуться. По его словам, в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут призывать всех, несмотря на возраст.

21 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов признал, что текущий военный год привел украинскую армию к критической точке истощения.

В последнее время ВСУ столкнулись с острым дефицитом солдат. Ситуация осложняется тем, что методы принудительной мобилизации, используемые сотрудниками военкоматов, регулярно приводят к общественному резонансу и вызывают протесты среди населения.

