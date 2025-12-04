На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине призвали усилить мобилизацию

Депутат Рады Костенко призвал усилить мобилизацию на Украине
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Мобилизацию на Украине необходимо усилить, так как текущих темпов призыва недостаточно для покрытия потребностей армии. Об этом заявил секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко, сообщает издание «Страна.ua».

По его оценке, сейчас на Украине мобилизуют около 30 тысяч человек в месяц, что составляет лишь половину от необходимого количества для пополнения Вооруженных сил.

«Сегодня на Украине мобилизуют порядка 30 тысяч человек в месяц. Эта цифра покрывает лишь половину потребностей нынешних ВСУ», — приводит издание слова Костенко.

3 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что сложная ситуация с мобилизацией на Украине может привести к обвалу фронта. Он назвал ситуацию критической.

В конце ноября этого года посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что на Украине будут призывать всех, до кого смогут дотянуться. По его словам, в ряды Вооруженных сил Украины будут призывать всех, несмотря на возраст.

Ранее в Раде раскрыли, сколько молодых мужчин выехали с Украины с конца августа.

