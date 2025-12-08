Символ Московского зоопарка подготовился к холодам

Манул Тимофей, проживающий в Московском зоопарке, завершил процесс зажировки и достиг оптимального веса к зиме. Об этом сообщили в учреждении, подведомственном столичному Департаменту культуры.

По данным зоопарка, к началу декабря вес палласова кота составил 6,5 килограммов. Животное также обросло густой шерстью и теперь внешне напоминает большой пушистый шар.

Отмечается, что время завершения зажировки у манулов индивидуально и зависит от погодных условий.

Глава Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что набор веса — естественный этап годового цикла животного.

«В природе эти животные накапливают жировые запасы, чтобы успешно пережить суровые зимы в своих местах обитания. Мы внимательно следим за состоянием Тимофея, и его текущая форма говорит о прекрасном самочувствии и готовности к холодам», — рассказала она.

В зоопарке добавиди, что активный период зажировки у манула начался с приходом осени. Зоологи постепенно увеличивали количество корма: осенью Тимофей получал 350–400 граммов в день, рацион делился на два приема. Понедельник оставался разгрузочным днем.

Также с наступлением снегопадов животное станет менее активным и будет чаще находиться в утепленных домиках. Для комфортных кратковременных прогулок сотрудники расчищают тропинки.

С февраля у Тимофея начнется разжировка: специалисты станут постепенно уменьшать размер порций и регулярно контролировать вес животного.

В июне 2025 года манул достиг минимального показателя — 3,7 килограмма. В зоопарке подчеркнули, что правильный рацион позволил животному подойти к зиме с необходимой массой.

Московский зоопарк участвует в программах по сохранению и изучению данного вида. Также на сайте учреждения всем желающим доступны трансляции из вольеров с животными.