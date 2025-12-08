Эксперт объяснил, почему при ЧП на самолете стюардессы используют кодовые фразы

Если на борту самолета происходит нештатная ситуация, то пассажирам об этом, как правило, не сообщают, а между собой бортпроводники общаются с помощью специальных кодовых фраз. Это важно для сохранения спокойствия и порядка на судне, все действия членов экипажа строго регламентированы и при подобных ЧП у них просто нет времени на то, чтобы успокаивать людей, объяснил 360.ru авиаэксперт Виктор Прядка.

Каждая авиакомпания имеет четкий регламент действий при любой нештатной ситуации, поэтому, когда что-то происходит, все члены экипажа действуют по прописанным правилам.

«Если вместо этого стюардессы будут заниматься другим делом, вступать в разговоры с пассажирами, драгоценное время будет утеряно, а пассажиры могут разволноваться», — пояснил специалист.

Так, например, если стюардесса объявит пассажирам о возгорании двигателя, то они могут встать с мест, начать передвигаться по проходу, а это в данном случае критично, так как нарушает центровку самолета. Лучший способ при ЧП помочь членам экипажа — это не отвлекать их, а строго действовать всем рекомендациям, подчеркнул авиаэксперт.

Чтобы не создавать панику, бортпроводники общаются с помощью кодовых фраз. Среди примеров эксперт выделил такие, как «Mayday», что означает аварийная ситуация на борту, включая отказ двигателя или пожар; «Pan-pan» — серьезное ЧП, включая сбой в работе систем; Easy Victor — необходимость провести эвакуацию из салона; «Синий сок» — проблемы с работой туалета.

Как пояснил экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов, в инструкции к экипажу по пунктам расписаны все действия при той или иной ситуации.

«В любом случае экипаж должен выполнить процедуру, чтобы пассажиры сидели пристегнутыми, чтобы не было движения при каких-то изменениях», — заключил эксперт.

Напомним, на минувшей неделе самолет Red Wings, летевший из Москвы в Пхукет, подал сигнал бедствия и начал кружить над Подмосковьем — сообщалось об аварийной посадке из-за возгорания двигателя. В итоге самолет, на борту которого были 412 пассажиров и 13 членов экипажа, был вынужден вернуться в Домодедово. Позднее пассажиры вылетели в Таиланд на запасном борту.

Ранее в России зафиксировали рост числа страховых случаев с самолетами на земле.