Финалист гоночного киберчемпионата примет участие в Российской серии кольцевых гонок

В Москве состоялся финал чемпионата по кибергонкам

Финал ежегодного чемпионата по кибергонкам Lada Sport Rosneft eChampionship прошел в Москве при поддержке «Роснефти», сообщила пресс-служба компании.

Игроки использовали профессиональные гоночные симуляторы, также впервые соревновались в формате «Гонки чемпионов». После квалификационных заездов была сформирована сетка, где победитель определялся в парных поединках на выбывание.

Прямая трансляция решающих заездов была доступна в официальных сообществах гоночной команды в социальных сетях.

Победу в финале одержал Кирилл Антонов из Твери, игрок подтвердил статус сильнейшего второй год подряд.

Главный приз турнира — право участия в реальной гонке Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) в цветах Lada Sport Rosneft в сезоне 2026 — получил серебряный призер Иван Чехов из Воронежа.

Ранее сообщалось, что победитель предыдущего сезона Кирилл Антонов в 2025 году уже успешно дебютировал на одном из этапов РСКГ, завершив свою первую гонку в шаге от пьедестала.