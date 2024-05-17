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Россиянам объяснили, чем опасны регулярные переработки

Специалист Чемоданова: переработки могут привести к эмоциональному выгоранию

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Shutterstock

Переработки, постоянное напряжение и перегрузка информацией могут спровоцировать эмоциональное выгорание, а также привести к отсутствию мотивации. Об этом «Москве 24» рассказала начальник отдела карьерной экспертизы центра «Профессии будущего» Галина Чемоданова.

«Бесконечное решение рабочих вопросов вызывает чувство беспомощности. Человеку кажется, что он неспособен справиться с поставленными перед ним задачами. Он начинает испытывать постоянный стресс и беспокойство по поводу своей работы, что, в свою очередь, может привести к тревожности и депрессии», — отметила эксперт.

По ее словам, психологические проблемы, которые вызываются большим количеством дел, могут негативно сказаться на физическом состоянии человека и его отношениях с окружающими. Среди других негативных факторов — развитие различных заболеваний, появление панических атак, бессонницы и головной боли.

Кардиолог, автор книги «Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт» Наталья Гаврилюк до этого говорила, что людям, которые сталкиваются с переработками, важно наладить сон и включать в свой распорядок дня любую физическую активность. По ее словам, это позволит защититься от появления сердечно-сосудистых заболеваний из-за такого рабочего графика.

Ранее сообщалось, что в Госдуме утвердили новый порядок определения размера оплаты переработок.

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