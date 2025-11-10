На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге осудили подростков-националистов за массовую драку

Суд Петербурга вынес приговоры участникам массовой драки в саду Сан-Галли
true
true
true
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Ленинский районный суд Петербурга огласил приговор подросткам, устроившим массовую драку в саду Сан-Галли. На скамье подсудимых оказались несколько молодых людей, обвиняемых в нападении на сверстников на почве идеологических разногласий и национальной неприязни, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

В ходе судебного разбирательства стало известно о том, что в ноябре 2022 года группа подростков с национал-социалистическими взглядами встретила в саду Сан-Галли четверых молодых людей, которых они посчитали сторонниками левой идеологии. Один из обвиняемых, Б., поинтересовался у потерпевшего о его национальности. Получив ответ, что тот наполовину нерусский, он достал нож и стал угрожать другому участнику конфликта, отличавшемуся ярким цветом волос. Вскоре группа подростков напала на своих оппонентов, причинив им физическую боль и моральный вред.

Следствие также выяснило, что это было не единственное подобное происшествие. В январе 2023 года трое из обвиняемых встретили на улице молодого человека, которого также заподозрили в противоположных взглядах. Они настигли его, стали расспрашивать о политических убеждениях, потребовали передать телефон для проверки. После чего, угрожая, вынуждали отказаться от своих взглядов. Впоследствии один из нападавших ударил потерпевшего и заставил его произнести слова в поддержку радикальной правой идеологии.

Подростку Б. назначили наказание – 3 года 10 месяца в ИК общего режима. Однако после учета времени, проведенного под стражей, он был освобожден в зале суда. Остальные участники получили условные сроки от одного до двух лет с испытательным сроком. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших: с некоторых обвиняемых взыскали по 30 тыс. руб., с других – по 20 и 25 тыс. руб. Общая сумма компенсаций превысила 150 тыс. руб.

Ранее в Петербурге подростки избили мужчину возле продуктового магазина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами