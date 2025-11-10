В Петербурге осудили подростков-националистов за массовую драку

Ленинский районный суд Петербурга огласил приговор подросткам, устроившим массовую драку в саду Сан-Галли. На скамье подсудимых оказались несколько молодых людей, обвиняемых в нападении на сверстников на почве идеологических разногласий и национальной неприязни, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

В ходе судебного разбирательства стало известно о том, что в ноябре 2022 года группа подростков с национал-социалистическими взглядами встретила в саду Сан-Галли четверых молодых людей, которых они посчитали сторонниками левой идеологии. Один из обвиняемых, Б., поинтересовался у потерпевшего о его национальности. Получив ответ, что тот наполовину нерусский, он достал нож и стал угрожать другому участнику конфликта, отличавшемуся ярким цветом волос. Вскоре группа подростков напала на своих оппонентов, причинив им физическую боль и моральный вред.

Следствие также выяснило, что это было не единственное подобное происшествие. В январе 2023 года трое из обвиняемых встретили на улице молодого человека, которого также заподозрили в противоположных взглядах. Они настигли его, стали расспрашивать о политических убеждениях, потребовали передать телефон для проверки. После чего, угрожая, вынуждали отказаться от своих взглядов. Впоследствии один из нападавших ударил потерпевшего и заставил его произнести слова в поддержку радикальной правой идеологии.

Подростку Б. назначили наказание – 3 года 10 месяца в ИК общего режима. Однако после учета времени, проведенного под стражей, он был освобожден в зале суда. Остальные участники получили условные сроки от одного до двух лет с испытательным сроком. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших: с некоторых обвиняемых взыскали по 30 тыс. руб., с других – по 20 и 25 тыс. руб. Общая сумма компенсаций превысила 150 тыс. руб.

