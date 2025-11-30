На семейном празднике в Калифорнии произошла стрельба

CBS: в Калифорнии четыре человека погибли и 10 ранены при стрельбе на празднике

В городе Стоктон на севере Калифорнии в результате стрельбы во время семейного мероприятия погибли не менее четырех человек, еще десять получили ранения. Об этом сообщил CBS.

Представитель офиса шерифа округа Сан-Хоакин Хезер Брент сообщила журналистам, что инцидент произошел около 18:00 по местному времени в банкетном зале на улице Люсил-авеню. Она уточнила, что среди пострадавших есть как взрослые, так и несовершеннолетние. Сам стрелявший сумел скрыться.

Вице-мэр Стоктона Джейсон Ли писал в соцсетях, что стрельба произошла на детском дне рождения, однако Брент эту информацию не подтвердила, назвав происходившее лишь «семейным собранием».

Брент добавила, что задержаний пока нет, а данные о личности нападавшего или возможных мотивах отсутствуют. Обстоятельства происшествия уточняются.

В офисе губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома сообщили, что он получил предварительную информацию об инциденте. В ведомстве шерифа обратились к очевидцам с просьбой предоставить любые сведения или видеозаписи, которые могут помочь следствию.

