В торговом центре в Калифорнии произошла стрельба

ABC: два человека пострадали в ходе стрельбы в торговом центре в Калифорнии
Idris Solomon/Reuters

В торговом центре в Калифорнии произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщает местное отделение телеканала ABC.

Отмечается, что оба пострадавших госпитализированы с огнестрельными ранениями. Стрельба произошла в торговом центре Westfield Valley Fair Mall в Санта-Кларе.

«Полиция Сан-Хосе сообщает, что внутри торгового центра были обнаружены двое пострадавших, которые были доставлены в местную больницу с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.

Местных жителей попросили избегать посещения района на время проведения расследования.

26 ноября в Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома, в результате которой были ранены двое нацгвардейцев. Подозреваемый был ранен, его задержали. После инцидента президент США Дональд Трамп выступил с обращением, в котором заявил, что подозреваемый приехал из Афганистана. Глава государства добавил, что задержанного ждет суровое наказание.

28 ноября Трамп заявил, что сотрудницу Нацгвардии, пострадавшую при стрельбе около Белого дома, не удалось спасти. По его словам, второй служащий, который был тяжело ранен, продолжает бороться за жизнь.

Ранее политолог назвал теракт у Белого дома «кармой» за Афганистан.

