Россиянин выбросил годовалую дочь с пятого этажа и избежал колонии

В Екатеринбурге мужчина выбросил дочь с пятого этажа и избежал колонии
Shutterstock

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который выбросил годовалую дочь с пятого этажа после ссоры с женой. Об этом со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел 30 декабря 2023 года. Местный житель, поругавшись с супругой, выбросил ребенка из окна пятого этажа — малолетняя не выжила. По данным следствия, до этого он периодически избивал девочку. Также его жена сообщила, что он вымогал у нее деньги, принуждая к краже в магазине, где она работала. На следующий день, 31 декабря, агрессор напал на другого мужчину и отобрал у него 170 тысяч рублей. Правоохранительные органы задержали его 2 января 2024 года.

По результатам судебно-медицинской экспертизы фигуранта признали невменяемым. По решению суда мужчину направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу специализированного типа, оказывающую необходимую помощь в стационарных условиях.

Ранее в Ярославской области женщина выкинула ребенка из окна на десятиметровой высоте.

