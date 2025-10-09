В Уфе мужчина выбросил трехлетнюю дочь с четвертого этажа. И не стал объяснять зачем

В Уфе мужчина выкинул с балкона четвертого этажа вещи и свою трехлетнюю дочь. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, девочка находится в реанимации. При задержании мужчина не объяснил причину своего поступка. Источник ТАСС сообщил, что он был в психически нестабильном состоянии. По одним данным, он состоял на учете в психдиспансере, по другим — 15 лет назад обращался в психбольницу. При этом отца характеризовали как вежливого и улыбчивого, а саму семью — как благополучную.

В Уфе мужчина выбросил из окна трехлетнюю дочь. По данным Baza, причиной такого поступка мог стать нервный срыв — якобы ребенок требовал слишком много внимания.

«34-летний мужчина находился с малышкой вдвоем в квартире на улице Ульяновых.

Сначала он выбрасывал вещи с балкона четвертого этажа, а потом руки дошли и до ребенка. Девочка выжила, ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии», — говорилось в публикации Telegram-канала.

Отца малышки уже задержали, экспертиза показала, что он был трезв. По информации SHOT, объяснить свой поступок правоохранителям мужчина не смог и сожаления не выразил.

«Он сейчас психически возбужденный. Его опрашивают, выясняют причины <...> Но он как будто в каком-то очень психически нестабильном состоянии находится, пока он очень странно себя ведет», — уточнил источник ТАСС.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Прокуратура Башкирии также начала проверку.

ТАСС со ссылкой на региональный минздрав сообщил, что девочку прооперировали. Сейчас ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. SHOT рассказал, что у малышки сдавленно-оскольчатый перелом черепа.

Что известно о семье?

По данным ТАСС, семья, в которой воспитывалась девочка, считалась благополучной и не состояла на учете.

«Соседи тоже характеризуют семью как благополучную. Ребенок исправно ходил в садик. Мужчина работал», — рассказал собеседник агентства в городских структурах.

SHOT уточнил, что 34-летний Андрей работает электриком и ранее подобных проявлений агрессии за ним не замечали. По словам соседей, мужчина всегда был вежлив и постоянно здоровался. Жильцы дома также вспомнили, что у семьи не было проблем, а дети всегда были под присмотром и хорошо одеты.

«Позавчера я сидела около дома, они с ребенком как раз гуляли. Что отец, что дочь были улыбчивые», — рассказала ГорОбзор.ру соседка семьи Анна.

В то же время один из источников ТАСС сообщил, что Андрей состоит на учете в психдиспансере. Другой собеседник агентства, напротив, заявил, что 15 лет назад мужчина обращался в психиатрическую больницу и проходил какое-то лечение, однако на учете не стоял.

«В течение этих 15 лет он больше официально ни в какие учреждения, что касается психиатрии, не обращался, официально он на учете у психиатра не состоит», — уточнил источник.

По информации СМИ, мать девочки Анна работает учителем английского языка в колледже в Уфе. Накануне она вместе со старшим сыном уехала на лечение в Калининград — год назад мальчику поставили инвалидность, и ему требовалась реабилитация. После новостей о произошедшем Анна приняла решение экстренно вылететь в Уфу.