На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кот спас всю семью от наводнения после тайфуна на Филиппинах

На Филиппинах кот спас хозяев во время наводнения после тайфуна
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кот спас всю семью от наводнения после тайфуна на Филиппинах, об этом хозяева животного рассказали в соцсетях.

Когда тайфун Тино обрушился на филиппинский остров Себу ранним утром 4 ноября, семья Агуспина из города Талисай чудом избежала беды — благодаря своему коту. Неко, четырехлетний питомец семьи, разбудил хозяев в тот момент, когда вода начала стремительно подниматься в доме.

По словам Дэвида Пола Агуспины, который спал на первом этаже, электричество отключили около четырех утра, когда ветер и ливень усиливались. Пока все остальные находились наверху, Неко вел себя необычно тревожно — сидел у окна и пристально смотрел наружу. Через несколько минут кот вскочил на стол и случайно сбросил ноутбук хозяина на пол.

«Этот звук меня разбудил. Когда я поднял ноутбук, пол уже был мокрым, и вода быстро прибывала. Я выглянул в окно и понял, что дом затапливает», — рассказал мужчина.

Дэвид немедленно бросился наверх, чтобы разбудить семью. Все успели схватить необходимые вещи и вместе с тремя питомцами, включая Неко, перебрались в трехэтажный дом соседей.

«Если честно, меня очень трудно разбудить. Если бы не Неко и упавший ноутбук, я бы, возможно, уже не проснулся», — признался Дэвид.

Ранее в Таиланде мужчина спас кота, сделав ему массаж сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами