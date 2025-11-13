На Филиппинах кот спас хозяев во время наводнения после тайфуна

Кот спас всю семью от наводнения после тайфуна на Филиппинах, об этом хозяева животного рассказали в соцсетях.

Когда тайфун Тино обрушился на филиппинский остров Себу ранним утром 4 ноября, семья Агуспина из города Талисай чудом избежала беды — благодаря своему коту. Неко, четырехлетний питомец семьи, разбудил хозяев в тот момент, когда вода начала стремительно подниматься в доме.

По словам Дэвида Пола Агуспины, который спал на первом этаже, электричество отключили около четырех утра, когда ветер и ливень усиливались. Пока все остальные находились наверху, Неко вел себя необычно тревожно — сидел у окна и пристально смотрел наружу. Через несколько минут кот вскочил на стол и случайно сбросил ноутбук хозяина на пол.

«Этот звук меня разбудил. Когда я поднял ноутбук, пол уже был мокрым, и вода быстро прибывала. Я выглянул в окно и понял, что дом затапливает», — рассказал мужчина.

Дэвид немедленно бросился наверх, чтобы разбудить семью. Все успели схватить необходимые вещи и вместе с тремя питомцами, включая Неко, перебрались в трехэтажный дом соседей.

«Если честно, меня очень трудно разбудить. Если бы не Неко и упавший ноутбук, я бы, возможно, уже не проснулся», — признался Дэвид.

