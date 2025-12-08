На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, почему домашние каппы не лечат бруксизм

Ортодонт Барагунова: домашние каппы почти не влияют на работу жевательных мышц
Shutterstock/FOTODOM

Мягкие домашние каппы от бруксизма не устраняют причины непроизвольного ночного скрежета зубами. Об этом «Известиям» рассказала ведущий ортодонт научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic Марьяна Барагунова.

«Важно понимать, что мягкие бытовые каппы не лечат бруксизм. Они не устраняют причины ночного напряжения, не защищают сустав и почти не влияют на работу жевательных мышц. Да, каппа может слегка уменьшить стираемость зубов, действуя как барьер, но проблему она не решает», — объяснила специалист.

При этом, по ее словам, человек, который приобрел такую каппу, зачастую считает вопрос своего лечения закрытым. На фоне этого создается обманчивое ощущение, что ситуация находится под контролем. Допустимо, если пациент использует бытовую каппу в качестве временной меры до консультации специалиста, отметила ортодонт.

Барагунова добавила, что в период перед лечением важно дополнительно снизить потребление кофеина, поддерживать гигиену и самостоятельно делать массаж жевательных мышц. С помощью этих мер удастся поспособствовать уменьшению мышечного гипертонуса и частично снизить выраженность ночной парафункциональной активности.

Британский стоматолог Шив Пабари до этого рассказал, что сильнее всего зубную эмаль окрашивает кофе из зерен арабики, а более щадящее воздействие оказывает сорт робуста.

Ранее россиянам рассказали, чем грозит частое использование отбеливающих зубных паст.

