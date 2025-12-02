На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, чем грозит частое использование отбеливающих зубных паст

Стоматолог Садовский: отбеливающие пасты стирают с зубов эмаль
Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Отбеливающие зубные пасты нельзя употреблять на постоянной основе, так как их частое использование приводит к разрушению зубной эмали. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей предупредил почетный президент Стоматологической ассоциации России, врач-стоматолог Владимир Садовский.

В стоматологии изменение цвета зубов делится на отбеливание и осветление. Первое – это медицинская процедура, в ходе которой в структуру эмали проникают специальные вещества и при помощи специальных ламп или лазеров обесцвечивают пигменты внутри. А осветление – это снятие пелликулы зубов, то есть поверхностной пленки, а также удаление неглубоких пятен. Как раз с помощью этого достигается эффект при применении отбеливающих паст, пояснил врач.

«Пасты снимают налет различного характера: налет курильщика, пигменты от крепкого чая, кофе и иных интенсивных красителей органической природы и так далее, — отметил стоматолог. ― Но злоупотребление отбеливающими пастами — это воздействие на здоровые ткани».

Садовский пояснил, что в таких пастах содержатся вещества с повышенной абразивностью, из-за чего они оказывают химическое воздействие на зубы, фактически «стирая» эмаль и повышая чувствительность.

При этом важно в принципе не пользоваться одной пастой на постоянной основе, подчеркнул специалист. По его словам, если все время чистить зубы одной пастой, то это может снизить концентрацию полезных бактерий (сапрофитов) в полости рта. Лучше всего периодически менять пасту, ориентируясь на советы стоматологов, считает Садовский. Он также призвал не применять народные методы отбеливания зубов – такие, как чистка зубов содой или солью. Это может нарушить кислотно-щелочной баланс в полости рта и негативно сказаться на здоровье, заключил врач.

До этого стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Полина Солдаткина рассказала «Газете.Ru», что методы домашнего отбеливания зубов чаще всего бесполезны и несут множество рисков. Одним из таких способов врач назвала отбеливающие полоски и готовые гели. Они удобны и доступны, но их состав и дозировка плохо контролируются. Из-за этого часто возникает жжение десен, неравномерный цвет, усиливается чувствительность к холодному и кислому. При частом или длительном применении возможны повреждения эмали и хроническое раздражение слизистой, предупредила стоматолог.

Ранее россиянам объяснили, работают ли цветные и угольные зубные пасты.

