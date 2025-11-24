На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвал вид кофе, который меньше окрашивает зубы

Daily Mail: кофе из зерен робусты окрашивает зубы меньше, чем арабика
guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Британский стоматолог Шив Пабари рассказал, что сильнее всего зубную эмаль окрашивает кофе из зерен арабики, а более щадящее воздействие оказывает сорт робуста. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

По словам докотра Пабари, к такому выводу пришли ученые из Южной Кореи. Исследователи сравнили состояние зубов у людей, которые регулярно пьют кофе сорта арабики, и у тех, кто выбирает робусту. Робуста и арабика представляют собой две разновидности растения рода кофе семейства мареновых, а также два разных сорта кофе, которые отличаются по некоторым параметрам.

Арабика растет на высокогорье, на высоте 600-2000 метров над уровнем моря. Робуста предпочитает равнины, легко переносит жару и недостаток влаги. Арабика обладает многогранным, мягким, интенсивным и кисловатым вкусом. Отличие робусты — терпкий, горький вкус без ярких оттенков.

«У поклонников робусты зубы оказались заметно белее. Исследователи предполагают, что дело в различии кислотности: арабика более кислая, а продукты с высокой кислотностью размягчают зубную эмаль. В таком состоянии она легче впитывает красящие вещества, содержащиеся в напитках, что и приводит к появлению характерного потемнения», — рассказал стоматолог.

Ранее были названы препараты, которые теряют эффективность при приеме с кофе.

