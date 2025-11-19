Россиянка сажала сына на цепь и избивала его скалкой

Жительница Свердловской области истязала маленького сына и получила срок. Об этом сообщает прокуратура региона.

Татьяна Шанина из Первоуральска предстала перед судом за истязание и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего. Как было установлено, в ноябре 2023 года женщина приобрела в магазине цепь и два навесных замка. Дома она обмотала один конец металлической цепи вокруг шеи ребенка, а второй зафиксировала на чугунной батарее с помощью замка, затем мать покинула квартиру, лишив сына свободы передвижения.

«Кроме того, Шанина в период с февраля по март 2025 года, находясь в той же квартире в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительные поводы, наносила удары руками, кожным ремнем, деревянной скалкой в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей, причинив потерпевшему физическую боль и психические страдания», — говорится в сообщении.

Женщина признала вину и раскаялась в своем поведении. 18 ноября Первоуральский городской суд назначил Татьяне Шаниной наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также женщина должна заплатить в пользу ребенка 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

