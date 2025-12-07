Адвокат Лурье рассказала, почему ее клиентка не верит Долиной

Певица Лариса Долина ни разу за полтора года не извинилась перед Полиной Лурье из-за ситуации с квартирой и сделала это лишь в эфире Первого канала из-за общественного резонанса, который вызвала эта история. Об этом заявила РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.

По словам адвоката, Долина является хорошей актрисой. Свириденко отметила, что Лурье хотела бы поверить в искренность певицы, однако не получается, поскольку поступки Долиной и действия ее адвокатов говорят об обратном.

«В рассказе Долиной об этой ситуации есть целый ряд недоговоренностей и даже лукавства, но главное не это, а то, что только видя общественный резонанс, она пришла с извинениями на телевидение!» — высказалась адвокат Лурье.

Она добавила, что почти каждый день общалась с Лурье и видела каких усилий стоит ей эта ситуация «как человеку и матери». По мнению адвоката, один частный звонок от Долиной с извинениями мог бы снять это напряжение. Свириденко выразила уверенность, что такой поступок певицы не нарушил бы тайну следствия.

До этого Свириденко рассказала о реакции Полины Лурье на заявление певицы о готовности вернуть деньги. По словам Свириденко, покупательница квартиры не собирается отзывать жалобу из Верховного суда и намерена добиться, чтобы сделка с недвижимостью была действительной.

Адвокат уточнила, что на контакт с самой Лурье артистка не выходила, хотя на предварительном заседании стороне Долиной предлагали встретиться лично для мирового соглашения. От этого отказалась защита певицы, сказала адвокат.

5 декабря Долина впервые подробно рассказала, как ее обманули мошенники. Она пообещала вернуть средства покупательнице в полном объеме, но в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции.

