В «Газпром нефти» ко Дню добровольца рассказали о реализованных проектах

Добровольцы «Газпром нефти» создали сборник лучших волонтерских проектов
Ко Дню волонтера сотрудники «Газпром нефти» создали сборник лучших добровольческих проектов. В него вошли 30 проектов в сфере культуры, образования, экологии и спорта, сообщает пресс-служба компании.

Издание включает в себя практические рекомендации по адаптации и реализации проектов, описание успешных практик и полезные советы начинающим добровольцам. Сборник опубликован на сайте программы «Родные города».

Как рассказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, компания активно поддерживает волонтерские инициативы своих сотрудников в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

«Мы ежегодно организуем конкурс лучших волонтерских проектов компании, победители которого получают финансовую и экспертную помощь. Мы также проводим обучение в Школе волонтеров, организуем общекорпоративные волонтерские акции и встречи волонтеров», — сказал он.

Дюков добавил, что сотрудники компании, как правило, управляют своими волонтерскими проектами качественно и эффективно.

«В результате их подходы становятся лучшими практиками в масштабах волонтерского движения всей страны», — сказал он.

По словам директора программы социальных инвестиций «Родные города» Ярины Сугаковой, с 2008 года добровольческое движение «Газпром нефти» накопило уникальный опыт реализации самых разных социальных проектов.

«Наши волонтеры знают, какие усилия стоят за каждым результатом, и готовы делиться этим опытом. Сборник дает понятные инструменты тем, кто хочет начать свой путь в добровольчестве и менять жизнь вокруг к лучшему, опираясь на лучшие практики и проверенные подходы», — сказала она.

