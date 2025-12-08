На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Единая Россия» передала бойцам СВО новую партию оружия

«Единая Россия» направила из Ростова оружие на передовую
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Единая Россия. Официально»

Политическая партия «Единая Россия» и фонд «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» передали оружие бойцам СВО, груз включает гладкоствольные ружья и специальные патроны к ним, помогающие сбивать БПЛА, сообщила пресс-служба политической силы.

Встреча с бойцами СВо прошла в штабе общественной поддержки партии в Ростовской области. Как рассказал секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, груз был собран по запросам военнослужащих. Также он выразил бойцам благодарность за подвиги на фронте.

В «Единой России» подчеркнули, что сегодня под знаменами партии объединилось большое количество партнеров, в том числе екатеринбургский фонд «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций», с которым партия подписала соглашения о сотрудничестве.

«Они объединяют участников и ветеранов СВО, ребят, которые по разным причинам сегодня уже не в строю, но прекрасно осознают, что и в гражданской жизни нужно делать все, чтобы наша Победа пришла как можно быстрее», — отметил Якушев.

По его словам, другие патриотически настроенные силы и организации могут подключиться к этой работе.

В свою очередь, глава фонда «Ветераны СВО и КТО» Сергей Павленко подчеркнул, что каждая отправка техники на фронт — это выполнение обязательств организации и отклик на актуальные запросы бойцов.

«Сегодняшний груз из Ростова на передовую — результат нашей совместной работы и постоянного диалога с военнослужащими. Мы получаем обратную связь и адаптируем помощь, обеспечивая ее максимальную эффективность», — отметил Павленко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами