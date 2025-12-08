«Единая Россия» передала бойцам СВО новую партию оружия

Политическая партия «Единая Россия» и фонд «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» передали оружие бойцам СВО, груз включает гладкоствольные ружья и специальные патроны к ним, помогающие сбивать БПЛА, сообщила пресс-служба политической силы.

Встреча с бойцами СВо прошла в штабе общественной поддержки партии в Ростовской области. Как рассказал секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, груз был собран по запросам военнослужащих. Также он выразил бойцам благодарность за подвиги на фронте.

В «Единой России» подчеркнули, что сегодня под знаменами партии объединилось большое количество партнеров, в том числе екатеринбургский фонд «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций», с которым партия подписала соглашения о сотрудничестве.

«Они объединяют участников и ветеранов СВО, ребят, которые по разным причинам сегодня уже не в строю, но прекрасно осознают, что и в гражданской жизни нужно делать все, чтобы наша Победа пришла как можно быстрее», — отметил Якушев.

По его словам, другие патриотически настроенные силы и организации могут подключиться к этой работе.

В свою очередь, глава фонда «Ветераны СВО и КТО» Сергей Павленко подчеркнул, что каждая отправка техники на фронт — это выполнение обязательств организации и отклик на актуальные запросы бойцов.

«Сегодняшний груз из Ростова на передовую — результат нашей совместной работы и постоянного диалога с военнослужащими. Мы получаем обратную связь и адаптируем помощь, обеспечивая ее максимальную эффективность», — отметил Павленко.