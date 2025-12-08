Врач рассказала, какие ошибки совершают родители при введении прикорма

Многие родители при введении прикорма часто совершают ряд ошибок, которые затрудняют формирование пищевого интереса и вызывают нежелательные реакции. Поэтому важно грамотно определить время, когда пора давать ребенку дополнительные продукты, и избегать распространенных заблуждений. Об этом «Известиям» рассказала нутрициолог, диетолог, врач к.м.н Зульфия Хуснутдинова.

По словам специалиста, одной из базовых ошибок является слишком ранее или слишком позднее начало прикорма. Она объяснила, что многие родители начинают кормить ребенка дополнительными продуктами уже в четырехлетнем возрасте, поскольку опасаются, что ему «не хватает молока». При этом другие взрослые откладывают знакомство малыша с новой пищей до 8-9 месяцев, пытаясь избежать возможных реакций.

«И то, и другое мешает сформировать нормальный интерес к еде. Оптимальным считается возраст около шести месяцев — именно в это время ребенок уже тянется к ложке, сидит с поддержкой и активно пробует новые текстуры», — рассказала врач.

Она отметила, что отдельное внимание нужно уделять белку. Некоторые родители слишком поздно начинают кормить ребенка мясом, либо же вводят тяжелые сорта, которыми питаются остальные члены семьи. Диетолог объяснила, что первые мясные блюда в рационе должны быть максимально легкими и гипоаллергенными. Например, можно кормить ребенка индейкой в виде пюре, постепенно сочетая ее с овощами.

Эксперт также предупредила о таких ошибках, как слишком быстрый темп расширения рациона, большие порции, кормление перед экраном, а также давление на малыша во время приема пищи. Она добавила, что соленая, жареная или острая еда с общего стола может перегрузить детский желудок, повысив риск негативных реакций. Малышу нужно знакомиться с продуктами по одному, чтобы родители могли контролировать его самочувствие и понимать вкусовые предпочтения.

Главный врач Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина до этого предупредила, что детям в возрасте до трех лет нельзя давать орехи, жевательные резинки и виноград, потому что они могут поперхнуться этими продуктами. По ее словам, в рационе ребенка также не должно быть фастфуда, чипсов, сосисок, поскольку они могут навредить организму.

