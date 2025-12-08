На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Авторизация через WB ID появилась в сервисе «Профи.ру»

Пользователи смогут авторизоваться на «Профи.ру» через WB ID
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Сервис авторизации WB ID, разработанный командой объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ), стал доступен всем пользователям платформы поиска специалистов «Профи.ру». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что вход в «Профи.ру» стал возможен в один клик. Теперь достаточно один раз привязать аккаунт к номеру телефона. Пользователи получают возможность управлять всеми активными сессиями через личный кабинет WB ID, что повышает удобство и безопасность.

«Мы благодарны сервису «Профи.ру», ставшему первым партнером, с которым мы начинали тестировать авторизацию через WB ID, и рады, что этот процесс успешно завершился. Теперь все пользователи «Профи.ру» — как новые, так и уже использующие сервис — могут авторизовываться с помощью WB ID в один клик — бесшовно и совершенно безопасно», — отметил директор департамента информационной безопасности и противодействия мошенничеству РВБ Сергей Камшилин.

Директор по продукту «Профи.ру» Елизавета Семяновская подчеркнула, что интеграция упрощает взаимодействие с платформой.

«Мы рады сообщить, что теперь в «Профи.ру» можно быстро авторизоваться через WB ID. Это сделает работу с сервисом проще и удобнее, а также позволит мгновенно найти нужного специалиста без лишних хлопот с регистрацией. Благодарим команду РВБ за помощь и уверены, что интеграция повысит доступность для всех пользователей», — сказала она.

