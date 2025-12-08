HR-эксперт объяснил, как соискателям без опыта найти работу

Соискателям без опыта работы важно показать работодателю ответственность и готовность к развитию, чтобы получить желаемую должность. Об этом Pravda.Ru рассказал HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян.

«Если у человека нет опыта работы, это не значит, что ему нечего показать. Подойдет участие в волонтерских проектах, благотворительных инициативах, общественной или студенческой деятельности. Такой опыт показывает работодателю, что кандидат умеет брать на себя обязательства и доводить начатое до конца», — пояснил эксперт.

По его словам, в этом случае важно также грамотно себя презентовать и продемонстрировать уважение, собранность и уверенность в ходе собеседования. Отвечать на вопросы следует четко и по существу, подчеркнул Мурадян. В конце беседы стоит уточнить, какими будут следующие этапы отбора.

HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак до этого рассказала «Газете.Ru», что декабрь и январь традиционно считаются не лучшими месяцами для смены работодателя, хотя и здесь есть свои исключения. Одним из главных рисков при уходе в этот период является потеря годовых премий.

Ранее сообщалось, что россияне отказались от активного поиска работы в пользу пассивного.