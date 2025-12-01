Россиянам назвали плюсы и минусы поиска работы в декабре-январе

Про плюсы и минусы поиска работы в декабре-январе и о том, что происходит на рынке в этот сезон, «Газете.Ru» рассказала Ирина Пак, HR-директор логистического оператора NC Logistic.

По словам эксперта, декабрь и январь традиционно считаются не лучшими месяцами для смены работодателя, хотя и здесь есть свои исключения.

«Прежде чем задумываться о поиске новой работы, важно оценить ситуацию внутри текущей компании. Нередко открытый разговор с руководителем помогает прояснить перспективы, обсудить дальнейшее развитие, потенциальное повышение или изменения в функционале. Иногда карьерных возможностей просто не видно без диалога. Руководитель может не догадываться о вашем желании расти, а вы — не знать о проектах компании, где ваши компетенции будут полезны. Такая конструктивная беседа либо укрепит вашу уверенность в необходимых изменениях, либо покажет новые возможности, которые сделают переход неактуальным», — сказала Пак.

Одним из главных рисков при уходе в этот период является потеря годовых премий.

«Расчет бонусных выплат сотрудникам, чей доход зависит от выполнения ключевых показателей эффективности (KPI), производится не в декабре и даже не сразу после наступления нового года, а лишь после официального закрытия финансового периода компании, который может продолжаться вплоть до марта. Таким образом, поспешив с подачей заявления об уходе перед Новым годом, сотрудник рискует лишиться заслуженных поощрений за выполненную работу в течение всего отчетного периода. Кроме того, в некоторых организациях существует традиция в конце года награждать персонал за достижения и выслугу лет, и предугадать подобные финансовые поощрения заранее просто невозможно», — объяснила она.

Как рассказала HR-эксперт, в декабре-январе вакансий обычно меньше: работодатели сосредоточены на завершении проектов и подведении годового бюджета. Любое новое трудоустройство требует финансовых вложений, которые отражаются на итоговой отчетности организации. Поэтому открытие новых вакансий обычно откладывают на следующий год. Кроме того, сама процедура набора персонала занимает много времени и ресурсов, которые сложно найти при напряженном графике в конце года.

Тем не менее поиск работы в зимний период имеет свои преимущества.

«Предновогоднее время открывает возможности для тех, кто ищет проектную или краткосрочную занятость. Из-за сезонного роста нагрузки компании привлекают дополнительных сотрудников. Дизайнеры, маркетологи, клиентские менеджеры и специалисты по продажам могут быстро найти краткосрочные задачи, связанные с предновогодним рекламным продвижением и повышенной покупательской активностью в период подготовки к праздникам. Особенно растет спрос на сотрудников складов, служб доставки и розничных сетей — это связано с увеличением числа заказов и объема логистических операций перед праздниками», — рассказала Пак.

Идея искать работу в начале или в конце года традиционно считается не самой удачной. Но времена меняются: технологии развиваются быстрее, чем мы успеваем адаптироваться, искусственный интеллект проникает во все сферы, а поколение Z выходит на рынок труда с совершенно новыми ожиданиями.

«Все это заставляет компании пересматривать привычные подходы к найму. На фоне перечисленных факторов и кадрового дефицита работодатели могут находиться в постоянном поиске сотрудников. Так что шанс получить приглашение на собеседование сохраняется в любое время, независимо от даты на календаре», — резюмировала она.

Ранее россиянам дали советы о том, как правильно вести себя на собеседовании.