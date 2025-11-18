На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне отказались от активного поиска работы в пользу пассивного

«Авито Работа»: россияне перешли на пассивный поиск работы
close
Depositphotos

Россияне сменили активный поиск работы на пассивный, который стал новым трендом на рынке труда. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на «Авито Работу».

Согласно данным источника, сейчас 76% соискателей просматривают ленту вакансий, при этом уже имея работу. Они следят за новыми предложениями несколько раз в неделю, чтобы оставаться «в курсе рынка». В дайджесте сервиса по итогам III квартала сказано, что на данный момент просмотров вакансий и откликов увеличился, но уровень заинтересованности стал ниже.

«Сейчас действительно наблюдается любопытная тенденция: люди активно мониторят вакансии, откликаются на предложения, даже проходят собеседования — но в итоге отказываются от офферов или затягивают с принятием решения», — отметила руководитель департамента по подбору персонала кадровой компании Unitу Анаит Эмин.

По словам генерального директора рекрутинговой компании «ТуБи» Романа Ерхова, алгоритмы соцсетей и маркетплейсов приучили людей находиться в постоянном поиске более выгодного варианта. Теперь такой подход распространяется и на поиск работы. Эксперт добавил, что просмотр вакансий стал привычным развлечением без каких-либо обязательств, схожим с чтением новостной ленты.

Руководитель направления отдела подбора и адаптации персонала Инго Банка Мария Выборнова до этого рассказала «Газете.Ru», что к 2026 году срок поиска работы в России может сократиться до трех-четырех месяцев. Это будет минимальный уровень за всю историю наблюдений.

Ранее россиянам рассказали, как не потерять работу из-за ИИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами