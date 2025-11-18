Россияне отказались от активного поиска работы в пользу пассивного

Россияне сменили активный поиск работы на пассивный, который стал новым трендом на рынке труда. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на «Авито Работу».

Согласно данным источника, сейчас 76% соискателей просматривают ленту вакансий, при этом уже имея работу. Они следят за новыми предложениями несколько раз в неделю, чтобы оставаться «в курсе рынка». В дайджесте сервиса по итогам III квартала сказано, что на данный момент просмотров вакансий и откликов увеличился, но уровень заинтересованности стал ниже.

«Сейчас действительно наблюдается любопытная тенденция: люди активно мониторят вакансии, откликаются на предложения, даже проходят собеседования — но в итоге отказываются от офферов или затягивают с принятием решения», — отметила руководитель департамента по подбору персонала кадровой компании Unitу Анаит Эмин.

По словам генерального директора рекрутинговой компании «ТуБи» Романа Ерхова, алгоритмы соцсетей и маркетплейсов приучили людей находиться в постоянном поиске более выгодного варианта. Теперь такой подход распространяется и на поиск работы. Эксперт добавил, что просмотр вакансий стал привычным развлечением без каких-либо обязательств, схожим с чтением новостной ленты.

Руководитель направления отдела подбора и адаптации персонала Инго Банка Мария Выборнова до этого рассказала «Газете.Ru», что к 2026 году срок поиска работы в России может сократиться до трех-четырех месяцев. Это будет минимальный уровень за всю историю наблюдений.

Ранее россиянам рассказали, как не потерять работу из-за ИИ.