Власти рассказали, как может функционировать биометрия в российских школах

В правительстве РФ рассказали, как может заработать биометрия в школах
true
true
true
close
taka1022/Shutterstock/FOTODOM

Сбор и использование биометрических данных учеников российских школ будут строго добровольными и возможны только с согласия родителей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«Каждая школа сможет сама решить, использовать эту возможность или нет», — сказали там.

в Центре биометрических технологий (ЦБТ, оператор ЕБС), в свою очередь, добавили, что ученику младше 18 лет, нужно будет авторизоваться в приложении с помощью логина и пароля от портала «Госуслуги» и сделать селфи. Потом родителю поступит запрос на подтверждение согласия для обработки данных школьника. Отмечается, что отозвать его можно в любой момент.

Все биометрические образцы действуют в течение трех-пяти лет в зависимости от типа биометрии». На данный момент количество детей с зарегистрированной в системе биометрией пока «невелико», добавили в ЦБТ.

26 ноября вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что в школах смогут использовать биометрию для проверки доступа на территорию. По словам Григоренко, биометрия станет альтернативой картам и пропускам. В отличие от пропуска, ее нельзя потерять или передать постороннему человеку, так родители смогут установить, что их ребенок точно находится на занятиях.

Ранее в России предложили ввести штраф за буллинг.

