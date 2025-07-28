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Названы симптомы, которые помогут распознать гепатит А

Врач Неронов: слабость может быть симптомом гепатита А
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Shutterstock/FOTODOM

Лихорадка, слабость, боли в животе, тошнота, рвота, потемнение мочи, желтушность кожи и слизистых являются симптомами гепатита А. Об этом РИАМО рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«У многих заболевание протекает бессимптомно, особенно у детей. Болезнь обычно проходит сама за 1–2 месяца и не переходит в хроническую форму. После выздоровления остается стойкий иммунитет», — отметил врач.

Врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Светлана Немова рассказала газете «Известия», что гепатит — это воспалительное заболевание печени, которое может развиться под действием различных факторов, включая вирусы, аутоиммунные процессы, метаболические нарушения, а также токсины, которые содержатся, например, в алкоголе.

Неронов уточнил, что болезнь передается через зараженную воду или пищу, предметы быта, немытые овощи, фрукты, морепродукты. Для профилактики он посоветовал пройти вакцинацию (двукратно, с интервалом 6 месяцев), соблюдать строгую личную гигиену и кипятить воду в поездках.

Международная группа ученых из США и Китая создала искусственный белок, избирательно отключающий «бунтующие» иммунные клетки. Сбои в их работе приводят к развитию диабета 1 типа, аутоимунного гепатита и других аутоиммунных заболеваний.

Ранее ученые узнали, какой орган может «прятать» вирус гепатита E.

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