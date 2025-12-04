На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прибывающих из Чехии россиян начали тестировать на гепатит

SHOT: Роспотребнадзор начал проверять россиян, прибывающих из Чехии, на гепатит
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Роспотребнадзор на фоне вспышки в Чехии желтухи начал всех прибывающих из этой страны россиян тестировать на гепатит. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

В материале отмечается, что риски завоза желтухи из стран Евросоюза есть, но они минимальны. Сейчас ведомство принимает противоэпидемиологические меры на границе и в России. В Роспотребнадзоре добавили, что ученые разработали высокотехнологичные тесты, с помощью которых можно быстро выявить возбудителей гепатитов А и Е.

На данный момент в Чехии в 20 раз возросла заболеваемость гепатитом А. Это самый высокий показатель в стране за последние 40 лет. В результате, в 2025 году не выжили 32 человека. В Чехии введены меры санитарной безопасности — двери в общественном транспорте открываются автоматически, а все кнопки и поручни дезинфицируются.

До этого ученые Роспотребнадзора разработали первый в мире экспресс-тест, который позволяет определить наличие вируса гепатита С за 25–30 минут, тогда как традиционные методы занимают до двух часов.

В ведомстве отметили, что тест создан на основе технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP). Благодаря новой методике значительно ускоряется процесс диагностики и повышается эффективность скрининговых мероприятий.

Ранее был выявлен новый маркер для ранней диагностики опасного заболевания печени.

