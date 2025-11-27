На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Конституционный суд разрешил изымать имущество у родственников коррупционеров

КС: государство может изымать коррупционное имущество, переданное третьим лицам
Shutterstock

Конституционный суд (КС) подтвердил, что государство имеет право изымать имущество, переданное третьим лицам в рамках коррупционных схем. Об этом говорится в постановлении, размещенном на официальном сайте высшего судебного органа.

«Получение взятки, решил КС, не предполагает правомерного возникновения права собственности. А потому «предмет взятки не может быть оставлен в пользовании ни лица, получившего взятку, ни лица, которому по указанию взяткополучателя он передан»», — говорится в сообщении.

По данным КС, решение распространяется даже на единственное жилье.

Решение суда пытались оспорить две заявительницы.

Первое решение КС вынес по апелляции дочери бывшего министра образования Оренбургской области Елены Лабузовой. Она оспаривала конфискацию оформленного на нее участка с жилым домом, потому что вложила собственные средства в дополнительные постройки. Суд признал это «неотделимым улучшением незаконно полученного имущества» и изъял его, поскольку реальным владельцем является Лабузов-старший.

Похожее решение было вынесено в отношении собственности Ольги Король. В ходе расследования стало известно, что зять женщины получил взятку в виде двух квартир и оформил это имущество на нее. Позже суд обратил квартиры в доход государства.

Конституционный суд согласился с решениями нижестоящих инстанций и постановил, что взятка неправомерно создает право собственности. Из-за этого предмет взятки подлежит конфискации у любого лица, в чьем владении он находится.

Ранее компанию по утилизации отходов конфисковали из-за криминального руководства.

