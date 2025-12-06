На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-судья Верховного суда не стал обжаловать у него изъятие имущества и средств

Бывший судья Верховного суда Момотов не будет оспаривать изъятие 9 млрд рублей
Federation Council of Russia/Global Look Press

Бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов отказался оспаривать решение изъять у него и его компаньона Андрея Марченко 9 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Момотов решил не подавать апелляцию на решение об изъятии его имущества и средств, обращения их в доход государства», — сказал собеседник агентства.

До этого стало известно, что он объявил об увольнении после иска Генеральной прокуратуры о конфискации его имущества.

Генеральная прокуратура РФ считает, что Момотов создал гостиничный бизнес вместе с криминальным авторитетом и сотрудничал с организованной преступной группировкой «Покровские».

Утверждается, что экс-судья совместно со своим компаньоном Андреем Марченко легализовал объекты недвижимости, возведенные с нарушением законодательства, под будущие гостиницы в разных регионах страны, их общая стоимость составляет порядка 9 млрд рублей.

Кроме того, Момотов и Марченко якобы уклонялись от уплаты налогов, задолжав государству около 500 млн рублей.

Ранее вице-мэр Нижнего Новгорода отправлен под домашний арест.

