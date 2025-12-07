В Германии вновь обсуждается вопрос переименования улиц, носящих имена Владимира Ленина, а также деятелей времен ГДР. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на заявление федерального уполномоченного по делам жертв диктатуры СЕПГ.

По данным издания, в восточных землях до сих пор существует более десятка улиц имени Ленина, а также названия в честь руководителей ГДР Отто Гротеволя и Вильгельма Пика. Решение о переименовании должны принимать муниципальные советы с учетом мнения жителей.

«Спустя 35 лет после воссоединения ни одна улица не должна больше носить имя Ленина, Отто Гротеволя или Вильгельма Пика», — заявила уполномоченный Эвелин Цупке.

В некоторых городах, например в общине Йерихов, процесс переименования уже начался. Местное отделение партии «Альтернатива для Германии» пытается оспорить эти решения в суде.

В июле переименование «бульвара Сталинград» во французском городе Драп вызвало серьезное недовольство со стороны местных жителей и левых политиков.

Ранее на Украине объявили Степана Разина символом «российского империализма».