Во Франции начался скандал из-за Сталинграда

Переименование «бульвара Сталинград» во французском городе Драп вызвало серьезное недовольство со стороны местных жителей и левых политиков. Об этом пишет местная газета Nice-Matin.

«Использование (названия. — «Газета.Ru») Сталинграда — это не только демонстрация привязанности к коммунизму. Это также первая крупная победа над нацистами», — подчеркнул экс-секретарь местного отделения коммунистической партии Филипп Пеллегрини.

На заседании муниципального совета города 4 июля, сообщает издание, выборные должностные лица проголосовали за проект переименования, в рамках которого чуть более 40 улиц города будут переименованы.

Бульвар Сталинград станет бульваром Рив-дю-Пайон. Как пишет газета, «противники сожалеют об этом решении».

До этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что во Франции насчитывается порядка 150 объектов, названия которых напоминают о городе-герое.

По его словам, Волгограду необходимо вернуть историческое название — Сталинград.

Ранее «Ветераны России» призвали Путина переименовать Волгоград в Сталинград.