Директива по Airbus A320 не коснулась российских авиакомпаний

Росавиация: директива по обновлению ПО не касается Airbus A320 авиакомпаний РФ
true
true
true
close
106882997/Shutterstock/FOTODOM

Директива, обязывающая все авиакомпании обновить программное обеспечение (ПО) на самолетах Airbus A320, не касается самолетов российских авиакомпаний. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Предварительный анализ выпущенной директивы показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями», — говорится в сообщении.

Представитель Росавиации добавил, что безопасность полетов — ключевой приоритет для всех без исключения участников авиатранспортной системы России.

До этого авиакомпания Airbus заявила, что проведет экстренное обновление программного обеспечения самолетов серии A320 из-за выявленных проблем с системой управления. По итогам анализа сотрудники компании выяснили, что при интенсивном солнечном излучении могут искажаться данные, необходимые для управления полетом.

На этом фоне авиакомпании по всему миру начали сообщать о задержках и отмене рейсов. Меры, в частности, приняли французская Air France, японская All Nippon Airways, новозеландская Air New Zealand саудовская Flynas. Перебои могут возникнуть в работе авиакомпаний IndiGo, Air India и Air India Express.

Ранее в Кремле ответили на предложение главы Airbus разместить ядерное оружие в Европе.

