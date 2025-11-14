На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили установить День памяти жертв геноцида советского народа

В ГД внесен проект об установлении Дня памяти жертв геноцида советского народа
Владимир Федоренко/РИА Новости

В Государственную думу внесен законопроект, устанавливающий 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа. Об этом сообщила заместитель председателя нижней палаты парламента Ирина Яровая, передает РИА Новости.

По ее словам, это событие в календаре памятных дат России означает подтверждение на общегосударственном уровне позиции о том, что «агрессия против СССР рассматривается как акт геноцида».

Яровая подчеркнула, что 24 миллиона граждан СССР, погибших в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не должны быть забыты. Она уточнила, что это люди, которые погибли в результате блокады Ленинграда, при уничтожении Хатыни, Хацуни, массового расстрела детей в Керчи, уничтожения в концентрационных лагерях и т.д.

Выбор даты исторически обоснован, поскольку именно 19 апреля 1943 года был издан Указ № 39 — первый правовой акт, который официально зарегистрировал целенаправленную и масштабную политику нацистов по уничтожению людей на оккупированных территориях, пояснила Яровая.

Ранее в России установили День коренных малочисленных народов страны.

