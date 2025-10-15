На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Национальному центру исторической памяти передали артефакты ВОВ

Национальный центр исторической памяти получил свидетельства о геноциде в годы ВОВ
Пресс-служба Национального центра исторической памяти при президенте РФ

Национальному центру исторической памяти при президенте РФ передали вещественные доказательства фактов геноцида советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба центра.

Доказательства, среди которых предметы быта, игрушки, украшение, немецкие пули и другие вещи, свидетельствующие о расстрелах мирных граждан, были обнаружены во время разведывательно-поисковых мероприятий.

Как отметила руководитель национального центра исторической памяти при президенте РФ, член ОП РФ Елена Малышева, каждый артефакт служит неопровержимым доказательством нацистского геноцида.

«Эти свидетельства станут важнейшим опорным элементом исторической правды и основой для увековечения памяти жертв нацизма», — сказала она.

Передача артефактов прошла в рамках заседания штаба по координации поисковой и архивной работы следственного комитета РФ, в котором также принял участие глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«С принятием Федерального закона «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны» наша совместная работа выходит на особый, новый уровень», — добавила Малышева.

Напомним, в 2025 году в главном следственном управлении было возбуждено 18 уголовных дел по фактам повреждения и уничтожения на территории иностранных государств, в том числе Латвии, Литвы, Эстонии и Украины, мемориальных объектов, увековечивающих подвиг советских воинов.

