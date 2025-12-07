На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Защита вдовы расчлененного рэпера Картрайта обжаловала приговор

РИА Новости: вдова рэпера Картрайта обжаловала приговор за убийство мужа
Алексей Даничев/РИА Новости

Адвокаты Марины Кохал, осужденной за убийство мужа, рэпера Энди Картрайта (настоящее имя и фамилия — Александр Юшко), подали апелляцию на приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

21 ноября суд приговорил Кохал к 12,5 года лишения свободы. Согласно приговору, женщина обвинялась в убийстве мужа и надругательстве над телом умершего. Она свою вину не признала. В тот же день адвокат Кохал объявила о намерении обжаловать приговор. Решение суда первой инстанции теперь будет пересматривать вышестоящая судебная инстанция.

Останки рэпера нашли расфасованными по пакетам в холодильнике в квартире на Невском проспекте в июле 2020 года. Кохал утверждала, что ее супруг умер от передозировки наркотиков, а она якобы только пыталась избавиться от тела из чувства стыда за такую смерть. Следствие пришло к выводу, что женщина нарочно вколола Картрайту инсулиновый препарат, затем расчленила мужа и постирала части тела в стиральной машине.

Ранее адвокат семьи Энди Картрайта оценил назначенный вдове рэпера срок.

