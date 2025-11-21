Адвокат Марины Кохал заявила о планах обжаловать приговор

Суд приговорил вдову рэпера Энди Картрайта (настоящее имя и фамилия — Александр Юшко) Марину Кохал к 12,5 годам колонии. Ее адвокат Ирина Скурту заявила «Газете.Ru», что защита будет обжаловать это решение.

«Сторона защиты будет обжаловать приговор однозначно», — сказала она.

21 ноября суд приговорил Марину Кохал к 12,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в убийстве своего мужа рэпера Энди Картрайта и надругательстве над телом умершего. Женщина свою вину не признала.

Останки рэпера нашли расфасованными по пакетам в холодильнике в квартире на Невском проспекте в июле 2020 года. Кохал утверждала, что ее супруг умер от передозировки наркотиков, а она якобы только пыталась избавиться от тела из чувства стыда за такую смерть. Следствие пришло к выводу, что женщина нарочно вколола Картрайту инсулиновый препарат, затем расчленила его и постирала части тела в стиральной машине. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат семьи Энди Картрайта оценил назначенный вдове рэпера срок.