На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Мы рады»: адвокат семьи Энди Картрайта оценил назначенный вдове рэпера срок

Адвокат Кобит заявил, что семья Энди Картрайта довольна приговором для вдовы рэпера
true
true
true
close
kararatrait/vk.com

Семья Энди Картрайта (настоящее имя и фамилия — Александр Юшко) довольна решением суда назначить вдове рэпера Марине Кохал 12,5 года колонии общего режима. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.

«Мы довольны приговором суда, он является справедливым. Мы рады, что осужденной не удалось выйти «сухой из воды» и избежать наказания за совершенное ею убийство Александра Юшко», — сказал он.

21 ноября суд приговорил Марину Кохал к 12,5 года лишения свободы, признав ее виновной в убийстве своего мужа рэпера Энди Картрайта и надругательстве над телом умершего. Женщина свою вину не признала.

Останки рэпера нашли расфасованными по пакетам в холодильнике в квартире на Невском проспекте в июле 2020 года. Кохал утверждала, что ее супруг умер от передозировки наркотиков, а она якобы только пыталась избавиться от тела из чувства стыда за такую смерть. Следствие пришло к выводу, что женщина нарочно вколола Картрайту инсулиновый препарат, затем расчленила его и постирала части тела в стиральной машине. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вдова рэпера Картрайта Кохал назвала расчленение мужа идиотским поступком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами