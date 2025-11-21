«Мы рады»: адвокат семьи Энди Картрайта оценил назначенный вдове рэпера срок

Семья Энди Картрайта (настоящее имя и фамилия — Александр Юшко) довольна решением суда назначить вдове рэпера Марине Кохал 12,5 года колонии общего режима. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.

«Мы довольны приговором суда, он является справедливым. Мы рады, что осужденной не удалось выйти «сухой из воды» и избежать наказания за совершенное ею убийство Александра Юшко», — сказал он.

21 ноября суд приговорил Марину Кохал к 12,5 года лишения свободы, признав ее виновной в убийстве своего мужа рэпера Энди Картрайта и надругательстве над телом умершего. Женщина свою вину не признала.

Останки рэпера нашли расфасованными по пакетам в холодильнике в квартире на Невском проспекте в июле 2020 года. Кохал утверждала, что ее супруг умер от передозировки наркотиков, а она якобы только пыталась избавиться от тела из чувства стыда за такую смерть. Следствие пришло к выводу, что женщина нарочно вколола Картрайту инсулиновый препарат, затем расчленила его и постирала части тела в стиральной машине. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вдова рэпера Картрайта Кохал назвала расчленение мужа идиотским поступком.