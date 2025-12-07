На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Десятки населенных пунктов Херсонской области остались без света

Администрация Сальдо: свет пропал в 68 населенных пунктах Херсонской области
Emilio Morenatti/AP

Электричество пропало в 68 населенных пунктах Генического округа Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в администрации губернатора Владимира Сальдо.

«Произошло аварийное отключение на ПС 150/35 кВ. Без электроснабжения остается 68 населенных пунктов Генического МО: 38 социально значимых объектов», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что обесточены, в том числе, Геническ и Арабатская стрелка.

7 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что несколько муниципалитетов региона остались без света из-за неблагоприятных погодных условий, которые привели к аварии на сетях Михайловского муниципального округа.

По его словам, временные отключения электроснабжения затронули часть потребителей Мелитополя и Бердянска. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме над восстановлением подачи электроэнергии. Энергетики прогнозируют, что восстановление электроснабжения займет два часа, добавил глава региона.

Ранее на Украине заявили о разрушении ТЭЦ в Херсоне.

