Патриарх Кирилл вручил депутату Михаилу Романову Орден Александра Невского III степени

Депутат Романов поблагодарил патриарха Кирилла за оценку своей работы

В день памяти святого благоверного князя Александра Невского патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил депутату Госдумы от Санкт-Петербурга, члену фракции «Единая Россия» Михаилу Романову Орден Александра Невского III степени, сообщил депутат в своем Telegram-канале.

Романов поблагодарил патриарха Кирилла за высокую оценку своего труда на благо Русской Православной Церкви.

«Для меня эта награда - стимул еще больше и больше трудиться в вопросах защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, исторической памяти, возрождения уничтоженных храмов, поддержке военного духовенства в зоне СВО и законодательного обеспечения необходимых для этого решений», — написал депутат.

Также Романов пожелал патриарху Кириллу духовной радости и сил.