На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Саратове памятник жертвам домашнего насилия убрали «во избежание несчастных случаев»

В Саратове памятник жертвам домашнего насилия убрали из соображений безопасности
true
true
true
close
соцсети

В Саратове памятник жертвам домашнего насилия убрали с площади Кирова «во избежание несчастных случаев», сообщает СарБК со ссылкой на администрацию города.

Как пишет портал, жители Саратова заметили исчезновение монумента из сквера Братьев Никитиных на прошлой неделе. В народе он был известен как «памятник картошке фри» из-за конструкции с торчащими вверх длинными прямоугольными элементами.

Местные власти рассказали, что монумент начал разрушаться и его убрали из соображений безопасности. Памятник не числится в реестре муниципальной собственности, поэтому его ремонт и перенос в другое место не предусмотрены.

В начале этого года со стены галереи искусства стран Европы и Америки ГМИИ имени А.С. Пушкина исчезли восстановленные в сентябре 2024-го таблички «Последнего адреса». В 1930-е годы дом по адресу улица Волхонка, 14, в котором сейчас находится часть экспозиции музея, был жилым.

Несколько лет назад в память о репрессированных жильцах — юристе Петре Жуке и психологе Исааке Шпильрейне — на здании установили мемориальные знаки. В фонде «Последний адрес», занимающемся установкой памятных табличек, назвали их повторное исчезновение «неэтичным» и «недопустимым».

Ранее «Газета.Ru» показала фото Москвы до и после Собянина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами