В Саратове памятник жертвам домашнего насилия убрали «во избежание несчастных случаев»

В Саратове памятник жертвам домашнего насилия убрали с площади Кирова «во избежание несчастных случаев», сообщает СарБК со ссылкой на администрацию города.

Как пишет портал, жители Саратова заметили исчезновение монумента из сквера Братьев Никитиных на прошлой неделе. В народе он был известен как «памятник картошке фри» из-за конструкции с торчащими вверх длинными прямоугольными элементами.

Местные власти рассказали, что монумент начал разрушаться и его убрали из соображений безопасности. Памятник не числится в реестре муниципальной собственности, поэтому его ремонт и перенос в другое место не предусмотрены.

В начале этого года со стены галереи искусства стран Европы и Америки ГМИИ имени А.С. Пушкина исчезли восстановленные в сентябре 2024-го таблички «Последнего адреса». В 1930-е годы дом по адресу улица Волхонка, 14, в котором сейчас находится часть экспозиции музея, был жилым.

Несколько лет назад в память о репрессированных жильцах — юристе Петре Жуке и психологе Исааке Шпильрейне — на здании установили мемориальные знаки. В фонде «Последний адрес», занимающемся установкой памятных табличек, назвали их повторное исчезновение «неэтичным» и «недопустимым».

