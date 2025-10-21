Как изменилась Москва при Собянине?

15 лет назад Сергей Собянин стал мэром Москвы

21 октября 2010 года Московская городская дума утвердила Сергея Собянина на пост мэра Москвы. За прошедшие с тех пор 15 лет столица России стала одним из самых комфортных и динамично развивающихся городов мира. Как изменился облик города — в материале «Газеты.Ru».

На руинах «России»

В 2010-м была снесена, а точнее, разобрана, гостиница «Россия». Следующие несколько лет территория в 13 гектаров пустовала. Огромный забор с рекламой закрывал вид на ГУМ и Варварку.

В 2012 году на пустыре решили разбить парк. Строительство началось через два года, а торжественное открытие состоялось уже 9 сентября 2017-го. В парке воссозданы четыре ландшафтные зоны России: тундра, степь, лес и болото. Кроме того, возвели концертный зал, парящий мост, открыли магазины и рестораны.

Алексей Филиппов/РИА Новости, Katerina Elagina/Shutterstock/FOTODOM

В 2018 году комплекс «Зарядье» был признан «проектом года» по версии ведущего мирового архитектурного издания Archdaily.

Из стихийной парковки в променад

В 1990-х годах из-за реагентов и увеличения потока автомобилей многие деревья, высаженные вдоль Тверской улицы еще в конце 40-х, погибли, часть была вырублена. Тротуары были заставлены машинами, а фасады исторических зданий увешаны рекламой.

В 2016 году на Тверской началась масштабная реконструкция. Здесь установили больше 90 уличных светильников, воссозданных по архивным чертежам и фотографиям, сделали пешеходные переходы, парковочные места и велопарковки.

Владимир Федоренко, Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На смену ларькам пришли рестораны и кафе с летними верандами, а на широких тротуарах установили лавочки. Вместо проезжей части возле Концертного зала им. Чайковского появилось единое пешеходное пространство.

Вторая жизнь вокзала

Долгие годы здание Южного речного вокзала не использовалось по назначению. В 2000-е в нем была детская ярмарка, а на территории вокруг исторического здания торговали всем — от подгузников до велосипедов. С фасада исчезли скульптуры, символизирующие пять морей, и знак «Южный речной порт».

В 2023 году обновленный вокзал снова открыл двери для жителей и гостей столицы. Для безопасной швартовки судов отремонтировали причальную стенку, дно углубили, на набережной оборудовали пять причальных зон с фонарями, лавочками и цветами, установили павильоны для пассажиров.

Илья Питалев/РИА Новости, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Спустя более чем 10 лет вокзал снова стал одной из самых крупных остановок регулярного водного маршрута.

Вместо завода — на пляж

Близость Москвы-реки, музей-заповедник «Коломенское», парк «Нагатинская пойма» — Нагатинский район считается одним из самых престижных в Южном административном округе столицы.

Современный облик он начал приобретать с 2015 года. На месте судоремонтного завода, перенесенного в Рыбинск, начали строить современный жилой комплекс.

В районе появилась благоустроенная набережная с лаундж-зонами, собственным пляжем, рыбацкими мостиками, велодорожками, многочисленными кофейнями и пиццериями.

Илья Питалев, Владимир Астапкович/РИА Новости

На месте старых гаражей открыли новые станции БКЛ: «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон». Две разделенные водой части района соединил пешеходный мост-бумеранг. Для жителей ближайших домов он стал не только местом для прогулки, но и способом добраться до метро за 6 минут вместо прежних 20.

Чистые пруды

Вестибюль метро, увешанный рекламой, самодельная веранда, где распивали пиво, тротуары, на которых с трудом могли разойтись два человека, хаотичная парковка, мешающая проезду трамваев — в начале нулевых было сложно поверить, что Чистые пруды станут излюбленным местом для прогулок.

Евгений Биятов, Владимир Астапкович/РИА Новости

Сегодня площадь перед входом в метро расчищена от ларьков, а тенистые аллеи у прудов снова привлекают пары.

От торговли к модному пространству

Провода, ларьки, многочисленные машины, обветшавшие фасады зданий — к 2015 году столичные власти решили вдохнуть новую жизнь в Кузнецкий мост.

Улицу полностью отдали пешеходам, провода убрали под землю, исторические здания отреставрировали, высадили деревья, установили фонари и лавочки, организовали парковки.

Владимир Вяткин, Михаил Воскресенский/РИА Новости

Многочисленные инсталляции, фотозоны и десятки кафе — из центра оптовой торговли с многочисленными складами Кузнецкий мост снова превратился в одно из самых популярных мест у москвичей и гостей столицы.

Прощание с котлованом

Почти 20 лет привычным пейзажем у Павелецкого вокзала был котлован, обнесенный забором — задуманный еще в 2002-м ТЦ возвести так и не удалось.

К идее вернулись лишь в 2018 году — у территории появился новый владелец и перспективы. Помимо подземного ТЦ здесь решили организовать современное общественное пространство.

Уже в 2021-м площадь изменилась до неузнаваемости. Перед вокзалом появился сухой фонтан, качели, лежаки, амфитеатр.

Узаков Сергей/ТАСС, Илья Питалев/РИА Новости

Потоки людей вместо привычных заборов разделили зелеными зонами. Они же замаскировали коммуникации ТЦ. На втором уровне площади организовали смотровые площадки, откуда открывается вид на город.

Для удобства тех, кто спешит на вокзал, трамвайные пути перенесли ближе к зданию: транспорт стал останавливаться прямо напротив центрального входа.

Гастрономический город

В 1990-х Даниловский рынок стал типичной торговой площадкой — толпы людей, реклама, закрывающая купол, хаотично разбросанные палатки.

Реконструкцию одного из старейших рынков столицы провели в 2015–2017 годах. Даниловский превратился в гастрономический город — теперь здесь можно не только купить фермерские продукты, но и продегустировать кухню разных стран мира. На рынке открылись десятки точек с готовой едой — осетинские пироги, устрицы, узбекский плов, израильская пита.

Зыков Кирилл/ТАСС, SergRU/Shutterstock/FOTODOM

Дополнительное пространство для гостей удалось организовать благодаря балкону — раньше здесь находился склад, а теперь стоят столики для посетителей.

Обновление ВДНХ

Разрушающиеся павильоны, ларьки, палатки, плохое освещение — в начале нулевых назвать ВДНХ приятным местом для прогулок было невозможно.

Масштабные восстановительные работы здесь начались в 2014-м. Территорию очистили от бесконечного самостроя, памятники и фонтаны отреставрировали, огромное пространство связали многочисленные дорожки.

Артем Житенев, Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сегодня здесь работает больше 20 музеев, проводят фестивали и деловые мероприятия, а зимой на площадке заливают каток, признанный самым большим в России.

Новая жизнь Парка Горького

В 90-е территорию Парка Горького заполонили рестораны и аттракционы. С 2000-х под аркой Главного входа установили турникеты, и вход стал платным. Старинные беседки, мосты и фонтаны разрушались.

Масштабная реконструкция началась в 2011 году. Были снесены устаревшие карусели, киоски и рекламные щиты, восстановлены исторические здания и очищены заросшие пруды.

Mike like0708/commons.wikimedia.com (CC BY 4.0), Григорий Сысоев/РИА Новости

В парке оборудовали велодорожки, спортивные площадки, открыли современные арт-пространства. В состав Парка Горького включили Нескучный сад, Воробьевы горы и Музеон. Общая площадь превысила 200 гектаров.

Из «пром» в «арт»

Промзона завода имени И.А. Лихачева занимала большую часть территории Даниловского района Москвы. В 2010-м производство закрылось, а территория пришла в запустение.

В 2012-м эту землю решили использовать по программе реновации промзон. На месте завода начали строить арт-квартал — «ЗИЛАРТ».

Сергей Бобылев/ТАСС, Владимир Песня/РИА Новости

Все дома здесь разные — застройщики хотели создать уникальный проект, отказавшись от однотипных высоток. Облагороженная набережная, зеленые зоны, разделение территории на приватную и общественную, велодорожки, соединяющие район с торговым центром и метро — за несколько лет пустующая промзона превратилась в современный и благоустроенный квартал.