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Таблички «Последнего адреса» вырубили вместе с фрагментом стены Пушкинского музея

В Москве со стены Пушкинского музея исчезли таблички «Последнего адреса»
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Ксения Басилашвили/Telegram

Со стены галереи искусства стран Европы и Америки ГМИИ имени А.С. Пушкина исчезли восстановленные в сентябре таблички «Последнего адреса», пишет журналистка Ксения Басилашвили.

В ее Telegram-канале сообщается, что в 1930-е годы дом по адресу улица Волхонка, 14, в котором сейчас находится часть экспозиции музея, был жилым. Несколько лет назад в память о репрессированных жильцах — юристе Петре Жуке и психологе Исааке Шпильрейне — на здании установили мемориальные знаки. Летом прошлого года неизвестные выкрутили таблички из стены, но они были восстановлены по распоряжению экс-директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой.

Недавно мемориальные таблички вновь пропали, но на этот раз — вместе с фрагментом стены исторического здания. Теперь в ней, по словам Басилашвили, «жуткий прямоугольник», выше однако уже повесили заламинированные бумажные дубликаты.

В фонде «Последний адрес», занимающемся установкой памятных знаков, назвали произошедшее «неэтичным» и «недопустимым». Так как последние таблички устанавливал сам музей, представители организации посоветовали руководству учреждения обратиться в полицию.

На днях журналистка сообщила, что из постоянной экспозиции Музея Москвы убрали раздел о репрессиях. Среди экспонатов — документы и вещи фигурантов Шахтинского дела и жильцов Дома правительства.

Накануне стало известно, что генеральный директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева решила покинуть пост. В пресс-службе ГМИИ имени А.С. Пушкина, что ее место займет руководитель Государственного музейно-выставочного центра «Росизо» Ольга Галактионова.

Ранее в Орле одобрили установку памятника Сталину.

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