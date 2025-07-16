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Россиянка, которую вместе с детьми спасли из пещеры в Индии, захотела вернуться обратно

Россиянка рассказала о счастливой жизни с двумя детьми в индийской пещере
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Администрация Железноводска

Россиянка, найденная в пещере в Индии с двумя маленькими детьми, заявила, что после спасения ее жизненные условия ухудшились. Об этом пишет The Times of India.

Семью нашли 11 июля и вывели из изоляции местные спасатели, которые заметили подозрительную активность возле пещеры недалеко от Гокарны, штат Карнатака. Оказалось, 40-летняя россиянка Нина Кутина с двумя дочерьми, шестилетней Прией и четырехлетней Амой, добровольно переехала жить в пещеру около двух недель назад. В разговоре с журналистами она заявила, что их жизнь на природе была гармоничной и совсем не такой, какой ее изображают в новостях.

«Мы просыпались с солнцем, купались в реках и жили на природе. Мы рисовали, пели песни, читали книги и жили мирно», — поясняет Кутина.

Продукты она покупала в ближайшей деревне, а зарабатывала созданием искусства, музыкальными роликами и преподаванием. Во временном жилище женщина установила идол Рудры и проводила дни за молитвами и медитациями.

Известно, что всего у Нины, которая вот уже как 15 лет путешествует по миру, четверо детей, все они рождались в разных странах без участия медиков. В ближайшее время она планировала официально перевести двух младших дочерей на домашнее обучение. Однако, по ее словам, после спасения условия их содержания ухудшились.

«Нас держат в неблагополучном месте. Грязно, нет никакой личной жизни, и нам дают только простой рис. Многие наши вещи забрали, включая прах моего сына», — жалуется Кутина.

Женщина говорит, что пока не планирует возвращаться в Россию из-за личных трагедий и юридических проблем. Индийские СМИ узнали, что она приехала в Индию по рабочей визе несколько лет назад и длительное время жила на Гоа. Сейчас Кутина находится под опекой посольства РФ.

Ранее китаец 4 года назад ушел жить в пещеру, чтобы не работать и не жениться.

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