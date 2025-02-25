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На Гоа россиянин выпал из окна гостиницы на пальму и сломал позвоночник

SHOT: на Гоа врачи не смогли спасти выпавшего из окна гостиницы россиянина
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Telegram-канал SHOT

Россиянин выпал из окна гостиницы на пальму и сломал позвоночник в индийском Гоа — врачи не смогли его спасти. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, трагедия произошла утром 23 февраля в небольшом курортном поселке Мандрем. Российский турист — 38-летний Сергей Бродский — жил в номере гостиницы Springfield Apartments. Пока есть версия, что ранним утром мужчина потерял сознание, перевалился через балкон, ударился спиной о пальму и сломал позвоночник.

Пострадавший некоторое время лежал под окнами гостиницы и кричал. На место инцидента приехала скорая помощь и отвезла его в госпиталь, но медики оказались бессильны. Полиция Мандрем выясняет все подробности произошедшего.

До этого отдых для туриста на Гавайях закончился трагедией. Мужчина решил понырять с печально известной 15-метровой скалы Спиттинг-Кейв. Через секунду он вошел в воду, но не смог выплыть на поверхность самостоятельно.

Ранее «Газета.Ru» назвала самые опасные места в Азии, куда не стоит ездить россиянам.

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