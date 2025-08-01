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Сейсмолог рассказал россиянам, как себя вести во время землетрясений

Сейсмолог Татевосян: при землетрясениях не нужно забывать об опасности афтершоков
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Сергей Лакомов/РИА Новости

Желающим отправиться на Камчатку туристам нужно помнить об опасности афтершоков, которые уже начали фиксироваться. Во время подземных толчков важно стараться сохранять спокойствие и строго следовать рекомендациям оперативных служб, рассказал 360.ru сейсмолог Рубен Татевосян.

Специалисты, как правило, могут прогнозировать силу афтершоков, ориентируясь на магнитуду главного толчка. Так, есть правило, что магнитуда сильнейшего афтершока меньше главного точка примерно на единицу. Поэтому желающим отправиться в регион, где недавно произошло землетрясение, нужно следить за обновлениями в прогнозах экспертов, отметил сейсмолог.

Он также напомнил, что на Камчатке благодаря готовности зданий к возможной стихии, а также быстро проведённой эвакуации обошлось без жертв. Туристам, которые планируют путешествия в потенциально опасный по землетрясениям регион, нужно изучить правила поведения на случай ЧС, отметил Татевосян. Общий и главный совет, которому, как правило, сложно следовать в таких ситуациях, — сохранять спокойствие, добавил он.

«Сохранить спокойствие почти невозможно. В любом случае паника может оказаться очень опасной», — подчеркнул сейсмолог.

Он посоветовал в случае раскачки зданий не кидаться немедленно к окнам, предупредив, что часто попытки выпрыгнуть в окно заканчиваются плачевно. Важно при любой угрозе, будь то землетрясение или цунами, следовать указаниям профессионалов – сотрудников МЧС и врачей, заключил специалист.

Напомним, утром 30 июля у берегов Камчатки произошло сильнейшее за последние 73 года землетрясение – его магнитуда составила 8,8. В Петропавловске-Камчатском произошли локальные разрушения, местных жителей охватила паника, некоторые из них «плакали и молились». Подробности события — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Камчатке за сутки зафиксировали около 120 афтершоков.

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