Названо число иностранцев, переехавших в Россию из недружественных стран за год

МИД РФ: более 1700 человек переехали в РФ из недружественных стран за 12 месяцев

Свыше 1700 человек переехали в Россию из стран с недружественными режимами за год в рамках государственной программы по переселению соотечественников. Об этом в ходе круглого стола на тему «Россия - новый Ковчег» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, в 2024 году был замечен устойчивый рост обращений соотечественников, которые проживают на территории недружественных стран.

«В Россию за прошедшие 12 месяцев переехало 1787 участников этой самой госпрограммы», — заявила она.

По словам Захаровой, больше всего обращений поступило из Германии — почти 700, порядка 600 обращений поступило из Латвии, а также из Литвы, Эстонии, Канады, Британии и США. Она отметила, что основными причинами переезда является ухудшение социально-экономической ситуации, рекордная инфляция и высокие налоги.

20 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому мигранты смогут работать в России без патента после дактилоскопии. Помимо этого, в документе говорится, что мигранты должны будут пройти медосвидетельствования на наркотики и опасные инфекционные заболевания.

Ранее в РФ задумали резко сократить список профессий для упрощенного получения ВНЖ.