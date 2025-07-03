Литва лишила россиянина ВНЖ за поездки в Россию или Белоруссию

Литва лишила россиянина ВНЖ за слишком частые поездки «в РФ или Белоруссию»

Литва аннулировала выданный россиянину временный вид на жительство (ВНЖ) за слишком частые поездки «в Россию или Белоруссию». Об этом сообщил департамент миграции страны, передает ТАСС.

«Принято решение лишить российского гражданина, который нарушил установленную норму поездок в Россию или Белоруссию, ВНЖ», — сказали в департаменте.

Это первый случай лишения ВНЖ за поездки в Россию и Белоруссию после введения в апреле 2025 года автоматического аннулирования ВНЖ для тех, кто в течение трех календарных месяцев больше одного раза посетит упомянутые страны.

Миграционное ведомство уточнило, что оно рассматривает информацию еще примерно о 30 случаях нарушения ограничений на поездки.

В апреле сейм Литвы утвердил продление национальных санкций в отношении граждан России и Белоруссии на фоне украинского кризиса.

С 1 декабря 2024 года Литва ввела электронные очереди в пунктах пропуска на границе с Россией и Белоруссией.

Ранее было названо число иностранцев, переехавших в Россию из недружественных стран за год.